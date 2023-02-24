أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ الجمعة أن اجتماعاً ثلاثياً بين تركيا وفنلندا والسويد سيُعقد منتصف مارس/آذار المقبل في بروكسل، لبحث انضمام الدولتَين الشماليتَين إلى الحلف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ستولتنبيرغ مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في تالين عاصمة إستونيا.

وكانت كالاس استقبلت مسؤولي الناتو والاتحاد الأوروبي، في ذكرى مرور عام على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهو اليوم الذي يصادف أيضاً عيد استقلال إستونيا (اليوم الإستوني الوطني).

وقال ستولتنبيرغ إنه أجرى مناقشات "جيدة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع الماضي، واتفقا على "استئناف المحادثات وعقد اجتماع ثلاثي بين فنلندا والسويد وتركيا، في مقر الناتو منتصف مارس".

وأضاف أن الاجتماع سيُعقد برعاية الناتو، وسيركّز على "كيفية استكمال عملية انضمام الدولتَين" إلى الحلف.

وفي السياق، رحّب ستولتنبيرغ ببدء البرلمان المجري الأسبوع المقبل عملية التصديق على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدَين الأخيرَين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.