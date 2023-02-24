سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد مخطط تفجير شارع استقلال الإرهابي
أعلن جهاز الاستخبارات التركي أنه حيّد خليل منجي، عضو تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي لعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع استقلال بإسطنبول، عبر عملية في شمالي سوريا.
الاستخبارات التركية تحيّد مخطط تفجير شارع استقلال الإرهابي
خليل منجي عضو في PKK/YPG ولعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال / صورة: AA
24 فبراير 2023

حيّد جهاز الاستخبارات التركي عبر عملية في شمالي سوريا خليل منجي، عضو تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي لعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، بأن جهاز الاستخبارات توصل إلى معلومات حول وجود منجي في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها PYD/YPG بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية تعقبت منجي الذي وفر له التنظيم الحماية، وكان على تواصل مع قياديين في YPG.

وأفادت بأن الإرهابي خليل منجي حُيّد عبر عملية في القامشلي في 22 فبراير/شباط الجاري.

يُشار إلى أن منجي وجّه منفّذَي الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان وأمّن هرب الأخير إلى خارج تركيا.

ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدّى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفّذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى تنظيم PYD/PKK/YPG الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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