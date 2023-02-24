سياسة
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في ذكرى الحرب.. أردوغان يتصل ببوتين وزيلنسكي ويؤكد ضرورة السلام
أفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيريه الأوكراني زيلينسكي والروسي بوتين، لمناقشة آخر تطورات الزلازل التي ضربت تركيا والحرب الروسية-الأوكرانية التي أكملت عامها الأول.
في ذكرى الحرب.. أردوغان يتصل ببوتين وزيلنسكي ويؤكد ضرورة السلام
جدد الرئيس التركي استعداد بلاده لفعل ما بوسعها من أجل تحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه إنهاء الحرب / صورة: AA
24 فبراير 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والحرب في أوكرانيا.

وحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان عن شكره لبوتين لتضامن بلاده مع تركيا في الزلزال الذي تعرضت له.

وحول الحرب في أوكرانيا التي أتمت عامها الأول، دعا أردوغان إلى إحلال سلام عادل دون مزيد من الخسائر في الأرواح والدمار جراء الحرب.

وجدد الرئيس التركي استعداد بلاده لفعل ما بوسعها من أجل تحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه إنهاء الحرب.

وكان الرئيس التركي قد أجرى في وقت سابق من اليوم أيضاً اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة آخر تطورات الزلازل والحرب الروسية-الأوكرانية.

وأعرب أردوغان عن شكره لزيلينسكي على الدعم والتضامن اللذين أظهرتهما كييف مع أنقرة خلال كارثة الزلازل، وفقاً لبيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

كما أكد الرئيس التركي أن بلاده مستعدة للعب دور في إرساء هدنة في أوكرانيا تمهّد لتسوية نهائية وسلام دائم ينهي الحرب التي أكملت عامها الأول.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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