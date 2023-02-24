بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والحرب في أوكرانيا.

وحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان عن شكره لبوتين لتضامن بلاده مع تركيا في الزلزال الذي تعرضت له.

وحول الحرب في أوكرانيا التي أتمت عامها الأول، دعا أردوغان إلى إحلال سلام عادل دون مزيد من الخسائر في الأرواح والدمار جراء الحرب.

وجدد الرئيس التركي استعداد بلاده لفعل ما بوسعها من أجل تحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه إنهاء الحرب.

وكان الرئيس التركي قد أجرى في وقت سابق من اليوم أيضاً اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة آخر تطورات الزلازل والحرب الروسية-الأوكرانية.

وأعرب أردوغان عن شكره لزيلينسكي على الدعم والتضامن اللذين أظهرتهما كييف مع أنقرة خلال كارثة الزلازل، وفقاً لبيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

كما أكد الرئيس التركي أن بلاده مستعدة للعب دور في إرساء هدنة في أوكرانيا تمهّد لتسوية نهائية وسلام دائم ينهي الحرب التي أكملت عامها الأول.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".