سياسة
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موسكو تعلن هجوماً واسعاً على جبهة دونيتسك.. وكييف: الانسحاب شرط إنهاء الحرب
قالت كييف إن أية خطة للسلام مع موسكو لإنهاء الحرب لا بد أن تشمل انسحاب القوات الروسية إلى حدود أوكرانيا عام 1991، فيما أعلنت الأخيرة عن هجوم واسع على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا وأنها قتلت عشرات الجنود الأوكرانيين خلال آخر 24 ساعة.
موسكو تعلن هجوماً واسعاً على جبهة دونيتسك.. وكييف: الانسحاب شرط إنهاء الحرب
جنود من الجيش الأوكراني يتجهزون لإطلاق قذيفة مضادة للدبابات باتجاه موقع روسي شرقي أوكرانيا / صورة: AFP
24 فبراير 2023

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أي خطة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا لا بد أن تشمل انسحاب القوات الروسية إلى حدود أوكرانيا عام 1991.

جاء ذلك في تعليق لميخايلو بودولياك المستشار السياسي لزيلينسكي إثر خطة تقدمت بها الصين تنص على وقف إطلاق النار في 12 نقطة بأوكرانيا.

وكتب بودولياك عبر تويتر "أي خطة سلام تتضمن وقف إطلاق النار فقط وبالتالي ترسيم حدود جديدة ومواصلة احتلال الأراضي الأوكرانية لا تستهدف السلام، ولكن تجميد الحرب، وهزيمة أوكرانية، (و) المراحل المقبلة من الإبادة الجماعية على يد روسيا".

وأضاف "موقف أوكرانيا معروف، انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991"، وكان يشير إلى حدود أوكرانيا في وقت تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها تواصل الهجوم على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا وإنها قتلت ما يصل إلى 240 جندياً أوكرانياً خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وذكرت الوزارة في إفادة يومية أن "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل تنفيذ عملية عسكرية خاصة"، وذلك في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابعت: "في اتجاه دونيتسك، شنت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية هجوماً شاملاً على تجمعات لقوات العدو وعتاده على طول خط التماس بأكمله".

وشهدت الأسابيع الماضية شن روسيا هجمات برية في أراض تعلوها الثلوج في معارك وصفها الطرفان بأنها الأكثر دموية في الحرب. وقالت أوكرانيا أمس الخميس إن قواتها صدت الهجمات الروسية على طول خط المواجهة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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