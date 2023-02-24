سياسة
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دير شبيغل الألمانية: الصين تعتزم تصنيع مُسيّرات هجومية لصالح روسيا
قالت صحيفة ألمانية، إن الصين تعتزم إنتاج مُسيّرات هجومية وتسليمها إلى الجيش الروسي بحلول أبريل/نيسان، لاستخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.
دير شبيغل الألمانية: الصين تعتزم تصنيع مُسيّرات هجومية لصالح روسيا
اتهمت الولايات المتحدة الصين هذا الأسبوع بالتخطيط لإمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته بكين/ صورة: AA / صورة: AP
24 فبراير 2023

تعتزم الصين بدء إنتاج مُسيّرات هجومية للجيش الروسي تمهيداً لإمكان استخدامها في أوكرانيا، حسب ما أعلنت صحيفة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية في عددها الجمعة.

وقالت الصحيفة من دون ذكر مصدر إن مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية "شيان بينغو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي".

ونقلت الصحيفة عن "بينغو" قولها إنها جاهزة لإنتاج 100 طائرة بدون طيار من نوع "ZT-180" واختبارها وتسليمها بحلول أبريل/نيسان المقبل إلى وزارة الدفاع الروسية.

وتُشبه هذه الطائرات المسيّرة، المسيّرات من طراز "شاهد 136" إيرانية الصنع، وفقاً لخبراء عسكريين قابلتهم الصحيفة، وقادرة على حمل شحنة متفجرات يراوح وزنها بين 35 و50 كيلوغراماً.

في الخطوة الثانية، تخطط الشركة المُصنّعة الصينية لنقل المكونات والمعرفة إلى روسيا لتبدأ إنتاج هذه المسيّرات محلياً، وفقاً لدير شبيغل.

وأضافت الصحيفة أنّ ذلك قد يسمح لموسكو نفسها بإنتاج 100 طائرة مسيّرة شهرياً.

والعام الماضي، وفقاً للصحيفة الألمانية، خططت شركة صينية أخرى، يسيطر عليها الجيش، لإمداد روسيا بقطع غيار لطائراتها المقاتلة، ولا سيما من طراز "سو-27"، تحت غطاء تصدير معدات للاستخدام المدني.

ولم تردّ وزارة الخارجية الصينية بشكل مباشر على سؤال دير شبيغل بشأن المعلومات التي أوردتها الصحيفة، لكنها اعتبرت أن "الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للتسليح في ساحة المعركة في أوكرانيا".

واتهمت الولايات المتحدة الصين هذا الأسبوع بالتخطيط لإمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته بكين.

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتز مساء الخميس إلى عدم "التوهم" بشأن الصين في النزاع الأوكراني، مشيراً إلى أنها لم تنتقد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا إطلاقاً حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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