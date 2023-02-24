سياسة
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نحو 200 مليون طن.. برنامج أممي سيدعم إزالة أنقاض الزلازل في تركيا
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجمعة، أنه سيدعم أعمال إزالة الأنقاض الناجمة عن كارثة الزلازل في تركيا، بما يشمل خلق فرص عمل للسكان عبر توظيفهم في إزالة ومعالجة الأنقاض، مضيفاً أنه سيجري تخصيص قسم كبير من أصل 113.5 مليون دولار لهذا الغرض.
نحو 200 مليون طن.. برنامج أممي سيدعم إزالة أنقاض الزلازل في تركيا
تشير التقديرات الأولية للبرنامج إلى أن كمية الأنقاض الناجمة عن كارثة الزلازل في تركيا والتي يتعين إزالتها تتراوح ما بين 116 مليوناً إلى 210 ملايين طن / صورة: AA / صورة: AP
24 فبراير 2023

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجمعة، أنه سيدعم أعمال إزالة الأنقاض الناجمة عن كارثة الزلازل في تركيا.

ولفت البرنامج في بيان، إلى توجيه الأمم المتحدة في 16 فبراير/شباط نداء لجمع مليار دولار من أجل دعم تركيا إثر الكارثة.

وأشار إلى أنه سيجري تخصيص قسم كبير من أصل 113.5 مليون دولار مطلوبة، في إطار نداء المساعدة الدولية، من أجل أعمال إزالة الأنقاض.

وأوضح البيان أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى تنفيذ نهج صديق للبيئة لدعم إجراءات الحكومة فيما يتعلق بإزالة الأنقاض.

وأشار إلى أنه من المخطط إعادة تدوير المواد الخام الموجودة في الأنقاض بدلاً من إزالة الأنقاض وإلقائها في مكان آخر.

كما نوه إلى أن البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين عبر توظيفهم في إزالة ومعالجة الأنقاض.

وتشير التقديرات الأولية للبرنامج إلى أن كمية الأنقاض الناجمة عن كارثة الزلازل في تركيا والتي يتعين إزالتها تتراوح ما بين 116 مليوناً إلى 210 ملايين طن.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص بجانب دمار ضخم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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