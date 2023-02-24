بعد الزلازل المدمرة التي ضربت ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، رصدت الفرق التابعة للإدارة العامة لأبحاث واستكشاف المعادن (MTA) انزياح العديد من المباني على خط الصدع لعدة أمتار خلال ثوانٍ قليلة.

وأجرت الفرق تدقيقاً في 147 موقعاً في منطقة تبلغ مساحتها 254 كيلومتراً حتى الآن على طول خط الصدع، حيث توصلوا إلى أن الصفيحة الأناضولية قد جرت إزاحتها بحد أقصى 7 أمتار ومتوسط ​​3.5-4 أمتار بالنسبة إلى الصفيحة العربية في الجنوب الشرقي.

واستغرقت هذه العملية 80 ثانية فقط، فيما جرى تحديد بعض المباني وقد تحركت مسافة 5.9 متر إلى اليسار في قهرمان مرعش وهو ما يعكس مقدار الطاقة الهائلة التي أحدثتها الزلازل.

ووثقت فرق MTA العديد من الصور خلال أبحاثها الميدانية حول تأثير الزلازل على تركيا وتوابعها من هزات ارتدادية استمرت في تدمير المباني وخلخلة الأرض وسقوط ضحايا.

وقال الدكتور سليم أوزالب إن الصفيحة العربية التكتونية تتحرك بشكل دائم نحو الشمال وهذا هو السبب الرئيسي لوقوع زلزال قهرمان مرعش، بعدما اصطدمت بالصفيحة الأناضولية عند فالق الأناضول الشرقي.

وأضاف أن حركة الصفيحة الإفريقية والعربية تؤدي إلى تتصادم بشكل مستمر وبمعدل 10-15 ملم في السنة، إلا أن البشر لا يستطيعون إدراك هذه الحركات ولكن عندما تتراكم على مر السنين، تصل إلى 4 أو 5 أو 6 أمتار من التدافع، فإنها تسبب زلزالاً.

ويشكل ذلك وفق أوزالب ضغطاً باتجاه الشمال على صفيحة الأناضول التي تتجه بدورها غرباً نحو اليونان، وباتجاه بحر إيجه.

وقد ظهرت آثار الانزياح نحو الغرب التي سببتها الزلازل بوضوح على بعض الطرق والسكك الحديدية وبعضها في مبان وبعضها على أطراف الحقول أو بساتين الزيتون.

كما أحدثت الزلازل في بعض الأمكنة انهيارات أرضية وارتفاعات وفي أماكن أخرى رملاً بركانياً، وذلك يرجع إلى هندسة الصدع وفق أوزالب الذي يرى أن ذلك أمر طبيعي بسبب قوة الزلازل.

وكان المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، أورهان تتار، قد أكد هذه المعلومات حيث (وقع) الزلزال بكسر خمسة أجزاء مختلفة من منطقة صدع شرقي الأناضول، ونتيجة لذلك حدث تمزق سطحي في نحو 400 كلم."

في سياق متصل أشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" في بيان إلى وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، قوة 41 منها بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات بمقياس ريختر.

والاثنين ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة "دفنه" بولاية هاطاي التركية (جنوب) الساعة 20:04.

وأعلنت "أفاد" في وقت سابق تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجة، ووفاة 6 أشخاص وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة جراء الزلزال.

ويأتي زلزال هاطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.