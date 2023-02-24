سياسة
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تركيا: نواصل جهودنا الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية
أكدت تركيا أنها ستواصل تقديم أنواع الدعم كافة لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف دول العالم.
تركيا: نواصل جهودنا الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية
الخارجية التركية: سنواصل جهودنا لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية / صورة: AA
24 فبراير 2023

أكدت تركيا، الجمعة، أنها ستواصل جهودها الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، في الذكرى السنوية الأولى لاندلاعها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الحرب التي اندلعت بأوكرانيا في مثل هذا اليوم قبل عام لا تزال مستمرة رغم جميع مبادرات تركيا.

وأوضحت أن التكلفة الباهظة لهذه الحرب أثرت سلباً على جميع بلدان العالم وليس الطرفين المتحاربين فحسب.

وذكرت أن تركيا تؤكد في كل منصة "ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن عن طريق المفاوضات بطريقة عادلة ودائمة".

وشددت على أن تركيا تقدم الدعم للجهود الرامية إلى حل الأزمة عبر شتى المبادرات بما في ذلك اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب.

وأكدت أن تركيا ستواصل تقديم جميع أنواع الدعم والجهد لإنهاء هذه الحرب التي رفضتها منذ البداية، بما يؤسس وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022، هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

وفي 22 يوليو/تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي أنذر بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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