سياسة
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تركيا تعلن استئناف الفعاليات الرياضية بعد تعليقها بسبب الزلازل
أعلن وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، استئناف الفعاليات الرياضية بعد توقفها بسبب الزلازل، مضيفاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن بحاجة إلى قوة الرياضة في تعافينا واتحادنا، معاً سنواصل تضميد جراحنا".
تركيا تعلن استئناف الفعاليات الرياضية بعد تعليقها بسبب الزلازل
وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو رفقة عدد من الأطفال المتضررين من الزلازل بولاية هاطاي / صورة: وزارة الشباب الرياضة التركية
24 فبراير 2023

أعلن وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، استئناف الفعاليات الرياضية بعد توقفها بسبب الزلازل.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير التركي على موقع تويتر.

وقال قصاب أوغلو: "نحن بحاجة إلى قوة الرياضة في تعافينا واتحادنا، معاً سنواصل تضميد جراحنا".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، كان قصاب أوغلو قد أعلن إيقاف كل الأنشطة الرياضية، بينها الدوري التركي لأجل غير مسمى، بسبب الزلازل.

وأضاف حينها عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "جرى تعليق جميع المنظمات الرياضية الوطنية التي ستقام في بلدنا حتى إشعار آخر".

والجمعة، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه سيدعم أعمال إزالة الأنقاض الناجمة عن كارثة الزلازل في تركيا.

ولفت البرنامج في بيان، إلى توجيه الأمم المتحدة في 16 فبراير/شباط نداء لجمع مليار دولار من أجل دعم تركيا إثر الكارثة.

وأشار إلى أنه سيجري تخصيص قسم كبير من أصل 113.5 مليون دولار مطلوبة، في إطار نداء المساعدة الدولية، من أجل أعمال إزالة الأنقاض.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا، الأول بقوة 7.7 درجة، والثاني بقوة 7.6، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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