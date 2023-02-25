أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو الواقعة جنوب شرق البرازيل ارتفع إلى 57 قتيلاً.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.

وشهدت مدينة ساو سيباستياو العدد الأكبر من الوفيات، إذ سجلت 56 حالة وفاة.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار في حين تتواصل جهود البحث والإنقاذ إذ لا يزال عشرات في عداد المفقودين. وأضافت أن أكثر من أربعة آلاف شخص أجبروا على ترك منازلهم.