سياسة
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صور | فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في مقتل 57 شخصاً بالبرازيل
ارتفع عدد الوفيات الناجم عن تساقط أمطار غزيرة دمرت مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو البرازيلية إلى 57 قتيلاً. وشهدت مدينة ساو سيباستياو العدد الأكبر من الوفيات بإجمالي 56 حالة وفاة.
صور | فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في مقتل 57 شخصاً بالبرازيل
مدينة ساو سيباستياو شهدت العدد الأكبر من الوفيات / صورة: AFP
25 فبراير 2023

أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو الواقعة جنوب شرق البرازيل ارتفع إلى 57 قتيلاً.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.

وشهدت مدينة ساو سيباستياو العدد الأكبر من الوفيات، إذ سجلت 56 حالة وفاة.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار في حين تتواصل جهود البحث والإنقاذ إذ لا يزال عشرات في عداد المفقودين. وأضافت أن أكثر من أربعة آلاف شخص أجبروا على ترك منازلهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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