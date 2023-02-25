سياسة
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زلازل تركيا.. اليابان تدير مهمة طبية كبيرة  وحملة إغاثية واسعة ببريطانيا
أرسلت اليابان أكبر مهمة طبية بتاريخها إلى تركيا للمشاركة في الإغاثة عقب زلازل تركيا، ونشرت 29 قناة تلفزيونية ببريطانيا مقطع فيديو للمثل الشهير دانيال كريغ وجَّه فيه نداء لمساعدة المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.
زلازل تركيا.. اليابان تدير مهمة طبية كبيرة  وحملة إغاثية واسعة ببريطانيا
فريق بحث وإنقاذ ياباني في أثناء المشاركة بعمليات انتشال العالقين تحت الأنقاض / صورة: AA
25 فبراير 2023

في إطار الجهود الدولية لمساعدة تركيا عقب كارثة الزلازل التي ضربت مناطق جنوبي البلاد وشمالي سوريا أرسلت اليابان أكبر مهمة طبية خارجية في تاريخها إلى تركيا التي تعرضت مؤخراً لزلازل هائلة.

وقال تاكيشي إيشيهارا، مسؤول في وزارة الخارجية، إنه جرى إرسال نحو 70 موظفاً يابانياً طبياً ومسعفاً.

وأضاف أن الفريق الطبي الياباني وصل إلى تركيا على مجموعتين في 13 و15 فبراير/شباط الجاري، وبدأ عملياته على الفور.

ويضم الفريق الذي تشكل الإناث نصفه تقريباً أطباء وممرضات ومسعفات وموظفي خدمات لوجستية.

وقال إيشيهارا: "يحمل فريقنا الإمدادات الطبية والأدوية ويمكنه إجراء مسح الأشعة السينية"، مضيفاً أنه مكتفٍ ذاتياً ويجري إعداد المستشفى الميداني داخل خيمة.

كما تحدث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي لنقل التعازي والتضامن مع منكوبي الزلزال.

وفي السياق بثت 29 قناة تلفزيونية في بريطانيا مساء الجمعة مقطع فيديو وجه فيه الممثل البريطاني الشهير دانيال كريغ، نداء لمساعدة المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.

وذكرت وكالة الأناضول أن 29 قناة تلفزيونية بثت في آن واحد مقطع فيديو مدته 90 ثانية بصوت الممثل كريغ المعروف بدوره بسلسلة أفلام جميس بوند 007 الساعة 21:55 بالتوقيت المحلي مساء الجمعة.

وأعطت شركات إعلامية مثل "Warner Bros. Discovery" و"Channel 4" و"ITV " و"UKTV" و"Channel 5" و"Sky" مساحة إعلانية لمقطع الفيديو الذي يتضمن نداء لمساعدة المتضررين.

كما بثت "Channel 4" نداء المساعدة على قناتها على يوتيوب حتى الأحد.

من ناحية أخرى عرض نداء المساعدة بوقت واحد على شاشات رقمية كبيرة في مدن كبرى كلندن وليفربول وبرمنغهام ومانشستر.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزالان متعاقبان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف معظمهم بالجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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