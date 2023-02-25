شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تقلبات شديدة في حالة الطقس، إذ سجلت ولايات شرقي البلاد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة في حين شهدت الولايات الغربية درجات حرارة منخفضة جداً وعواصف ثلجية شديدة حسب تقرير نشرته واشنطن بوست.

ففي الولايات الغربية اجتاحت عاصفة ثلجية شديدة متسببة في رياح عاتية وسقوط كثيف للثلوج ما أجبر مئات المدارس على الإغلاق وإلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية وجعل حركة المرور على الطرق صعبة إن لم تكن مستحيلة في بعض المناطق بالبلاد، وأوصى خبراء الأرصاد سائقي السيارات بالحذر من السير على الطرق.

ومنذ الأربعاء خضع أكثر من 50 مليون أمريكي لتحذيرات الطقس الشتوي مع تحرك العاصفة عبر رقعة واسعة من غرب وشمال الولايات المتحدة وإلى الشرق. وجرى إلغاء إجمالي 1327 رحلة داخل الولايات المتحدة وخارجها وفقاً لموقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أيضاً تأخر 2030 رحلة.

أما في ولاية تكساس فسُجلت أعلى درجات حرارة منذ بداية العام وصلت إلى 38.8 درجة مئوية.

يقول الخبراء إن زيادة تواتر وقوة مثل هذه العواصف التي تتخللها درجات حرارة شديدة الارتفاع ونوبات جفاف هي من أعراض تغير المناخ.