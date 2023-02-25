قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إنهم استحدثوا هيئة جديدة للإشراف على أعمال رفع الأنقاض في الأماكن التي تحمل قيمة تاريخية وثقافية وتضررت بسبب الزلازل التي ضربت مناطق جنوبي تركيا في السادس من فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أرصوي في متحف هاطاي للآثار عقب اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية لحماية التراث الثقافي لولاية هاطاي.

وأضاف أرصوي أنهم أجروا جولات تفقدية لتفقد الأماكن التاريخية والثقافية في المدن المتضررة من الزلازل وحصروا الأبنية التاريخية المتضررة والأبنية التي تهدمت تماماً، مشيراً إلى أنهم وضعوا خطة وخارطة طريق لإنقاذ الأماكن التي يمكن إنقاذها والتعامل مع الأنقاض في أماكن أخرى.

وأوضح الوزير التركي أنهم أنشؤوا "رئاسة أعمال الحفر في المناطق المنكوبة" تضم فرقاً مكونة من خبراء ستكون مهمتها أولاً انتشال كل ما له أهمية وقيمة تاريخية وثقافية من الأنقاض التي يجري رفعها.

وأضاف أنهم سيستخدمون بعد ذلك أنقاض الأماكن التاريخية التي تهدمت تماماً من الزلازل في أعمال الترميم وإعادة البناء، مشيراً إلى أنهم سيعملون مع الأقسام المعنية في الجامعات التركية لتحقيق ذلك.