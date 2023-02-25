سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا.. مطارات مناطق الزلازل تستقبل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية
تجاوز عدد الرحلات الجوية إلى مطارات الولايات المتضررة من الزلازل إلى 10 آلاف رحلة. وشهدت مطارات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وأضنة وشانلي أورفة وآدي يامان وملاطية وديار بكر وهاطاي وألآزيغ 8 آلاف و883 رحلة جوية داخلية وألفاً و333 رحلة خارجية.
تركيا.. مطارات مناطق الزلازل تستقبل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية
92 متطوعاً من أكاديمية القوات الجوية التركية يغادرون بطائرة نقل عسكرية من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى مدينة آدي يامان المتضررة / Others
25 فبراير 2023

تجاوز عدد الرحلات الجوية إلى الولايات المتضررة من الزلازل التي ضربت جنوب شرقي تركيا إلى 10 آلاف رحلة.

ووفقاً لمعلومات المديرية العامة لعمليات المطارات الحكومية التابعة لوزارة النقل بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية الداخلية والخارجية إلى مطارات الولايات المتضررة من الزلزال 10 آلاف و216 رحلة جوية في الفترة من 6 إلى 24 فبراير/شباط.

وحسب المعلومات فإن 8 آلاف و883 رحلة جوية داخلية و1333 رحلة خارجية شهدتها مطارات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وأضنة وشانلي أورفة وآدي يامان وملاطية وديار بكر وهاطاي وألآزيغ في منطقة الكارثة بواسطة طائرات عسكرية ومدنية.

ووفقاً للمعلومات فإن 877 من هذه الرحلات كانت في قهرمان مرعش، و551 في هاطاي، و1775 في غازي عنتاب، و3 آلاف و95 في أضنة، و602 في شانلي أورفة، و988 في آدي يامان، و731 في ملاطية، و1062 في ديار بكر، و535 في مطارات إلآزيغ.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين جرى إجلائهم من المنطقة جواً 485 ألفاً.

من جهة أخرى جرى إيصال 11 ألفاً و752 طناً من مواد الإغاثة الإنسانية إلى المطارات لضحايا الزلازل بالمنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us