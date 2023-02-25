تجاوز عدد الرحلات الجوية إلى الولايات المتضررة من الزلازل التي ضربت جنوب شرقي تركيا إلى 10 آلاف رحلة.

ووفقاً لمعلومات المديرية العامة لعمليات المطارات الحكومية التابعة لوزارة النقل بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية الداخلية والخارجية إلى مطارات الولايات المتضررة من الزلزال 10 آلاف و216 رحلة جوية في الفترة من 6 إلى 24 فبراير/شباط.

وحسب المعلومات فإن 8 آلاف و883 رحلة جوية داخلية و1333 رحلة خارجية شهدتها مطارات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وأضنة وشانلي أورفة وآدي يامان وملاطية وديار بكر وهاطاي وألآزيغ في منطقة الكارثة بواسطة طائرات عسكرية ومدنية.

ووفقاً للمعلومات فإن 877 من هذه الرحلات كانت في قهرمان مرعش، و551 في هاطاي، و1775 في غازي عنتاب، و3 آلاف و95 في أضنة، و602 في شانلي أورفة، و988 في آدي يامان، و731 في ملاطية، و1062 في ديار بكر، و535 في مطارات إلآزيغ.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين جرى إجلائهم من المنطقة جواً 485 ألفاً.

من جهة أخرى جرى إيصال 11 ألفاً و752 طناً من مواد الإغاثة الإنسانية إلى المطارات لضحايا الزلازل بالمنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.