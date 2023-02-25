سياسة
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تواصُل بناء 20 مدينة منازل مسبقة الصنع لمتضرري الزلازل في أدي يامان التركية
تواصل الحكومة التركية أعمال بناء المنازل المسبقة الصنع لإيواء المتضررين من الزلازل بينها 15 ألف منزل في ولاية أدي يامان لإيواء قرابة 70 ألف شخص من المنكوبين.
تواصُل بناء 20 مدينة منازل مسبقة الصنع لمتضرري الزلازل في أدي يامان التركية
تواصُل بناء 20 مدينة منازل مسبقة الصنع لمتضرري الزلازل في أدي يامان التركية / صورة: AA
25 فبراير 2023

تتواصل في ولاية أدي يامان التركية أعمال بناء مدن المنازل مسبقة التجهيز المخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وتبني السلطات التركية 20 مدينة منازل مسبقة الصنع في آدي يامان، 18 منها في مركز المدينة واثنتان في أقضيتها.

واكتملت أعمال بناء البنية التحتية في معظم المدن الـ20.

وسيجري تركيب 15 ألف منزل مسبق الصنع في المدن الـ20، مزودة بالمرافق الأساسية مثل المرحاض والحمام والتدفئة.

ومن المنتظر أن يجري إيواء قرابة 70 ألف شخص من متضرري الزلزال في منازل المدن الـ20 عقب الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة أعقبه زلزال ثانٍ بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف معظمهم بالجنوب التركي إضافةً إلى دمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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