كرمت فلسطين السبت فريقها للتدخل والاستجابة العاجلة بعد مشاركته بالمهمة الإنسانية الإغاثية في كل من تركيا وسوريا جراء الزلازل المدمر.

وجرى حفل التكريم في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بمدينة رام الله (وسط)، بحضور القنصل العام التركي في القدس أحمد رضا دميرير، وفق مراسل الأناضول.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مخاطباً أعضاء الفريق: "كنتم على أعلى درجة من المسؤولية، وخير سفراء لفلسطين ومثلتم شعبكم وقيادتكم خير تمثيل".

وعبر المالكي عن شكره لحكومتي "تركيا وسوريا على ما قدموه من دعم وتعاون"، لتسهيل عمل الفريق الفلسطيني.

فيما أفاد وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، بأن "فلسطين جاهزة وحاضرة لمساندة أي جهد إنساني في العالم"، مشيراً إلى أن ذلك "يعزز حضور فلسطين ومكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي".

من جانبه، عبر القنصل العام التركي بالقدس، عن تقدير بلاده لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمساعدة الشعب التركي، ونقل شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفلسطين رئاسة وشعباً.

وأضاف أن المشاركة الفلسطينية "كانت مهمة لنا جداً"، مضيفاً أن تركيا لا ترى أي فرق بين شعوب المنطقة.

وأردف: "الشعب الفلسطيني شاركنا الألم عندما حدث الزلزال، حتى الأطفال الصغار ساعدوا الشعب التركي، كما أن الفريق ساعدنا في الساحة أيضاً".

وأشار إلى إيصال مساعدات إلى تركيا من خلال وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري.

وتابع: "الأهم أن فلسطين تحت الاحتلال وبهذه القدرات القليلة استطاعت أن تساعدنا، فعندما كان فريق الإنقاذ (الفلسطيني) في تركيا، كانت أمور موجعة تحدث في فلسطين، كما حدث في نابلس"، في إشارة إلى مقتل 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من مئة برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء.

وجدد القنصل التركي شكره للفلسطينيين "لأنهم ساندونا في هذه الكارثة ووقفوا جانبنا".

واستدرك: "عندما ننظر إلى الخسائر التي حدثت، نقول إنها لم تحصل خلال السنوات الألف الماضية، وصل عدد الشهداء في تركيا إلى 45 ألفاً، وجرى هدم 160 ألف بناية".

وأفاد بأن تركيا ستتجاوز هذه الأزمة وستساند "إخواننا الفلسطينيين والدول الشقيقة".

وفي 9 فبراير/شباط الجاري، انطلق فريق دعم ومساعدة فلسطيني مكون من 73 شخصاً يضم أطباء وعناصر دفاع مدني ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من رام الله إلى تركيا وسوريا لمساعدة المتضررين من الزلازل.

كازاخستان تتبرع بـ10 ملايين دولار

على صعيد متصل، أسفرت حملة التبرعات في كازاخستان لإغاثة متضرري الزلازل في تركيا، عن جمع نحو 10 ملايين دولار.

وذكرت السفارة التركية لدى العاصمة أستانا في بيان السبت أن إجمالي التبرعات حتى السبت اقترب من 10 ملايين دولار.

وأوضحت أن رجل الأعمال الكازاخي بولوط أوتيموراتوف تبرع بـ 5 ملايين دولار للحساب المصرفي الخاص بالمساعدات لمتضرري الزلازل.

وكانت كازاخستان أرسلت فريق بحث وإنقاذ مكونا من 101 فرد إلى تركيا، ساهم في إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض. كما أرسلت عشرات الأطنان من المساعدات إلى تركيا.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.​​​​​​​