سياسة
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جنرال إيراني: نأمل أن نتمكن من اغتيال ترمب وبومبيو انتقاماً لسليماني
قال جنرال في الحرس الثوري الإيراني إنه يأمل أن تتمكن بلاده من الانتقام لمقتل قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أمريكية في سوريا عام 2020 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو.
جنرال إيراني: نأمل أن نتمكن من اغتيال ترمب وبومبيو انتقاماً لسليماني
سليماني تولى قيادة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني   / صورة: FARS / trt farsi
25 فبراير 2023

قال جنرال إيراني إن بلاده لا تزال تسعى لقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو انتقاماً لاغتيال القائد العسكري قاسم سليماني.

وقال العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني مساء الجمعة: "نأمل أن نتمكن من قتل ترمب وبومبيو و(الجنرال الأمريكي السابق كينيث) ماكنزي والقادة العسكريين الذين أصدروا الأمر" بقتل قاسم سليماني.

وكان ترمب أمر بتنفيذ الاغتيال رداً على هجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق حمّلت إدارته مسؤوليتها لإيران.

وردّت إيران بعد أيام بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قوات أمريكية. ولم يُقتل أحد في الرد، لكن واشنطن قالت إن عشرات من قواتها أصيبوا بارتجاج في الدماغ.

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها مراراً عن مخاوفهم بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية وكذلك دورها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأضاف حاجي زاده في تصريحاته المتلفزة أن إيران "قادرة الآن على ضرب سفن أمريكية من على بعد ألفي كيلومتر".

وتابع الجنرال الإيراني أن "عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين نأمل أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضاً".

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني السبت مقطع فيديو لما قال إنه "صاروخ كروز باوة يبلغ مداه 1650 كيلومتراً" طوره الحرس الثوري.

وكان التلفزيون الرسمي ذكر الجمعة أن من المرجح أن تزوّد إيران سوريا بمنظومة صواريخ أرض-جو من طراز "15 خرداد" لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وتعهّدت طهران مراراً بالانتقام لسليماني الذي تولى قيادة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وقُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة في مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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