سياسة
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بعد معارضة دولتين.. مجموعة العشرين تفشل بالاتفاق على توصيف الحرب بأوكرانيا
برزت خلافات وزراء المالية بدول مجموعة العشرين، السبت، بشأن الحرب في أوكرانيا، دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب معارضة الصين وروسيا لفقرتَين تتعلّقان بأوكرانيا، في حين لم تندّد الهند التي تترأس حالياً المجموعة بالهجوم الروسي.
بعد معارضة دولتين.. مجموعة العشرين تفشل بالاتفاق على توصيف الحرب بأوكرانيا
مجموعة العشرين تفشل في الاتفاق على توصيف الحرب بأوكرانيا / صورة: AFP
25 فبراير 2023

اختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند السبت دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وسعى وزراء المال والمحافظون المجتمعون منذ الجمعة في العاصمة التكنولوجية للهند بنغالور، للاتفاق على حلول في مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، في سياق الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخّم.

والسبت، نشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، "ملخّصاً" للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك.

وأشار النص إلى أنّ "معظم الأعضاء أدان بشدّة الحرب في أوكرانيا.. مع تقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".

وذكرت ملاحظة توضيحية أنّ الصين وروسيا فقط لم توافقا على فقرتَين تتعلّقان بأوكرانيا.

وخلال اجتماعات وزراء مال مجموعة العشرين العام الماضي برئاسة إندونيسيا، لم يُتوصّل إلى بيان مشترك أيضاً.

وأكدت وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينيو أنّ "المحادثات كانت أصعب مما شهدته الاجتماعات السابقة (لوزراء المال) لأنّ الحرب مستمرة".

وبالتالي، فإنّ "بعض المواقف قد لا تكون بنّاءة بما فيه الكفاية حول بعض المسائل" حسبما ذكرت الوزيرة من غير أن تذكر بلداً محدداً.

"حرب"

وقال مسؤولون عديدون لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الصين كانت تريد تخفيف اللهجة المستخدمة بشأن أوكرانيا في الإعلان المشترك لوزراء مال مجموعة العشرين.

وأشار أحدهم إلى أنّ "الصين لا تريد التنديد بالحرب" التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022.

وتواصلت المحادثات سعياً للاتفاق على صيغة للبيان حتى الساعة الثانية صباحاً (8,30 ت غ)، حسب مسؤول آخر، ولكن دون جدوى.

امتنعت الصين عن تأييد أو انتقاد الهجوم الروسي وأعربت مراراً عن دعمها لموسكو بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وبعد مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، كشفت بكين الجمعة عن وثيقة تؤكد موقفها.

وتقدّم الوثيقة المؤلّفة من 12 نقطة، الصين على أنّها جهة محايدة تدعو كلا الطرفين إلى البدء بمحادثات سلام.

من جهتها، لم تندّد الهند التي تترأس حالياً مجموعة العشرين وتقيم علاقات قديمة مع روسيا، بالهجوم الروسي.

ودعت ألمانيا وفرنسا الجمعة إلى إدراج كلمة "حرب" في البيان الختامي.

وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندر "توجد حرب (في أوكرانيا). وهذه الحرب لها سبب، سبب واحد، هو روسيا و(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

وأيّد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير تصريحات نظيره الألماني. وكان حذّر في مؤتمر صحفي من "أنّنا سنعارض أيّ تراجع في البيان المشترك، فيما يتعلق بالإعلان الذي صدر في بالي بشأن الحرب في أوكرانيا".

إصلاحات وديون

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عقد قادة ورؤساء دول مجموعة العشرين قمة في بالي في إندونيسيا.

وجاء في بيانهم الختامي أنّ "معظم الأعضاء أدانوا الحرب بشدّة".

من جهة أخرى، ناقش أعضاء مجموعة العشرين مدى يومين في الهند ديون الدول الأكثر فقراً.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة الصحافة الفرنسية "كان اجتماعاً جيداً جداً. أدت الرئاسة الهندية عملاً جيداً وركزت على المشاكل المهمة فعلاً".

وفي العام 2020، اتفقت المجموعة على "إطار مشترك" لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً، لكن تنفيذه بطيء، كذلك، تمّت مناقشة إصلاح المؤسسات المالية الدولية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلق البنك الدولي خريطة طريق تمهيدية بهدف تلبية احتياجات التمويل للبلدان النامية بشكل أفضل.

والمطلوب أن يسمح الإصلاح بجمع الأموال بشكل أكثر فعالية للبلدان الأكثر فقراً، في مواجهة التحدّيات التي يفرضها التضخّم أو المديونية أو حتى تغيّر المناخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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