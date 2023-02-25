أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ السبت إجراء كشوفات وجمع أدلة في 7 آلاف و598 مبنى منهاراً في الزلزال، وحبس 184 شخصاً في إطار تحقيقات محاسبة المسؤولين عن سوء تشييدها.

وعقد بوزداغ إلى جانب وزير الداخلية سليمان صويلو، مؤتمراً صحفياً في ولاية ديار بكر، لإطلاع الرأي العام على تطورات التحقيقات الجارية بشأن المباني المنهارة.

وأكد عدم إزالة ركام أي مبنى منهار قبل الانتهاء من جمع الأدلة الكافية عن سبب الانهيار تحت إشراف قضائي.

وأوضح في هذا الإطار جمع أدلة عن 7 آلاف و598 مبنى منهاراً بالزلزال وفق آخر حصيلة مع استمرار الكشف عن باقي المباني المنهارة.

وأضاف أن السلطات القضائية أصدرت أمر توقيف بحق 55 مشتبهاً، وأمرت بحبس 184 آخرين بينهم 79 مقاولاً، على ذمة التحقيقات.

وفي غازي عنتاب، أمر القضاء التركي السبت بحبس أوككش قاواق رئيس بلدية منطقة "نورداغي" على خلفية إسقاط الزلزال لمبنيَين تولى مهمة تشييدها.

وذكر مراسل الأناضول أن السلطات الأمنية وقّفت قاواق، السبت، في إطار تحقيق للنيابة العامة حول انهيار عمارتين في نورداغي حين وقوع الزلزال فجر 6 فبراير/شباط الجاري.

ولفت إلى أن العمارتين شُيّدتا حينما كان قاواق المقاول المشرف على أعمال بنائهما، حسب محضر ادعاء النيابة العامة.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.