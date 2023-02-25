سياسة
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شاهد | مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويحرقون سيارتين
هاجم مستوطنون إسرائيليون، منازل فلسطينيين قرب بؤرة جفعات رونيم الاستيطانية المقامة شرقي أراضي بورين، وأحرقوا سيارتين في القرية أيضاً. وفي مدية سلفيت هاجم مستوطنون مسلحون مزارعاً فلسطينياً وأبناءه في أثناء عملهم في الأرض.
شاهد | مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويحرقون سيارتين
مجموعة من المستوطنين تحرق سيارتين في قرية بورين جنوبي نابلس بالتزامن مع الاعتداء على المنازل / صورة: وسائل التواصل
25 فبراير 2023

هاجم مستوطنون إسرائيليون السبت منازل فلسطينيين وأحرقوا سيارتين في قرية بورين جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال غسان النجار الناشط في المقاومة الشعبية بالقرية، لوكالة لأناضول، إن "عشرات المستوطنين تجمّعوا قرب بؤرة جفعات رونيم الاستيطانية المقامة شرقي أراضي بورين".

وأضاف أن "المستوطنين هاجموا المنازل على أطراف بورين بالحجارة، ما أدّى إلى وقوع مواجهات مع شبان القرية أسفرت عن إصابة شاب بجروح طفيفة بالرأس".

وحسب النجار، أحرقت مجموعة أخرى من المستوطنين سيارتين في منطقة ثانية من القرية بالتزامن مع الاعتداء على المنازل، وهو ما يشير إلى عمل منظم ومدروس من جماعات المستوطنين وفق قوله.

وشمال الضفة أيضاً، قال شهود عيان للأناضول، إن "مستوطنين مسلحين هاجموا مزارعاً فلسطينياً وأبناءه في أثناء عملهم في الأرض بمنطقة الراس غربي مدينة سلفيت".

وأضاف الشهود أن "الاعتداء أسفر عن إصابة المزارع فايز عبد الدايم وأولاده برضوض بسبب عراكٍ بالأيدي مع المستوطنين، علاوة على تحطيم مركبتهم".

وخلال 2022، نفّذ مستوطنون إسرائيليون 849 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وقعت إصابات في 228 منها، فيما وقعت أضرار في الممتلكات في 621، وفق معطيات للأمم المتحدة اطلعت عليها الأناضول.

ويتوزع بالضفة الغربية نحو 666 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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