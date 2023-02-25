سياسة
2 دقيقة قراءة
"تقدم باء بالفشل".. تضارب الأنباء حول انتصار روسي في باخموت شرقي أوكرانيا
أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة يفجيني بريغوجين، السبت، أنّ عناصره سيطروا على قرية ياهيدني الواقعة في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت الأوكرانية، فيما ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية حققت تقدماً باء بالفشل هناك.
"تقدم باء بالفشل".. تضارب الأنباء حول انتصار روسي في باخموت شرقي أوكرانيا
"تقدم باء بالفشل".. تضارب الأنباء حول انتصار روسي في باخموت شرقي أوكرانيا / صورة: AFP
25 فبراير 2023

قال يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، السبت، إن مقاتليه سيطروا على قرية ياهيدني الواقعة مباشرة شمالي باخموت في شرق أوكرانيا.

لكن تقريراً عسكرياً أوكرانياً، جاء بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لبدء الهجوم الروسي، أشار إلى أن القرى القريبة من تلك المدينة الرئيسية لا تزال تحت سيطرة كييف.

وقال بريجوجين في رسالة صوتية قصيرة: "في الساعة 19:00 يوم 25 فبراير/شباط، حققت وحدات العاصفة التابعة لشركة فاغنر العسكرية الخاصة السيطرة الكاملة على منطقة ياجودنوي (ياهيدني) شمالي باخموت".

وكان قال أمس إن مقاتلي فاغنر سيطروا على بيرخيفكا، وهي قرية مجاورة في ضواحي باخموت.

وشهد الصراع المستمر منذ أشهر من أجل السيطرة على باخموت، التي لم يبقَ بها سوى نحو خمسة آلاف من سكانها البالغ عددهم 70 ألفاً، بعضاً من أكثر معارك الاستنزاف دموية خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتكبدت وحدات فاغنر المؤلفة من مرتزقة خسائر فادحة، مما دفع بريغوجين إلى الشكوى من أن مؤسسة الدفاع الروسية لم تقر بمساهمات المجموعة كما يجب.

حتى إنه اتهم الأسبوع الماضي كبار ضباط الجيش بالخيانة بسبب عدم تزويد رجاله بالذخيرة الكافية، لكنه قال لاحقاً إن الوضع عولج.

وأفاد أحدث تقرير لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بأن القوات الروسية حققت تقدماً باء بالفشل في قرى محيطة بباخموت، بما في ذلك بيرخيفكا.

ولم يرِد ذكر قرية ياهيدني في التقرير، لكنه قال إن 18 تجمعاً سكنياً في المنطقة تعرضوا للقصف من القوات الروسية، بما في ذلك قرى على مداخل باخموت الجنوبية والغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us