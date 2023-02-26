سياسة
3 دقيقة قراءة
زيلينسكي يطالب بتشديد الضغوط الدولية على روسيا.. وموسكو ترفض وساطة سويسرا
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيادة الضغوط على روسيا واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الطاقة النووية الروسية، فيما رفضت موسكو عرض وساطة قدمه وزير الخارجية السويسري معللة ذلك بأن سويسرا "فقدت وضعها المحايد"
زيلينسكي يطالب بتشديد الضغوط الدولية على روسيا.. وموسكو ترفض وساطة سويسرا
مبنى سكني مدمر عقب قصف روسي على مدينة باخموت الأوكرانية / صورة: AP
26 فبراير 2023

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي بزيادة الضغوط على روسيا بعد عام من الحرب الدائرة بين البلدين.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أشار زيلينسكي إلى إقرار دول الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب.

وأضاف أن الحزمة العاشرة من العقوبات تستهدف الصناعة العسكرية والدعاية والنظام المالي بروسيا.

وقال: "يجب تشديد الضغوط على العدوان الروسي ونتطلع إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد روساتوم (الحكومية للطاقة النووية) والصناعة النووية الروسية، وزيادة الضغط على جيشها ومصارفها".

وتشمل العقوبات الأوروبية الجديدة المقررة الجمعة فرض مزيد من الحظر التجاري على روسيا وضوابط على تصدير المنتجات والتقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، وقيوداً إضافية على مصدِّري المُسيّرات إلى موسكو.

موسكو ترفض عرض الوساطة السويسرية

في سياق منفصل قالت روسيا السبت إن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكن أن تكون وسيطاً لحل الأزمة الأوكرانية، وذلك في أعقاب عرض برن الوساطة.

وصرحت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا تعليقاً على عرض برن الوساطة بأن "سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطاً"، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضافت أنه "من جانبنا، نلاحظ أن سويسرا التي انضمت إلى العقوبات الغربية غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية".

ومؤخراً أعرب وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us