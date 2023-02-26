أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة بيرقدار التي حُوّلت إلى "مستشفى عائم" تواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان السبت: "تواصل فرق وزارة الصحة تقديم خدمات العلاج، بما في ذلك العمليات الجراحية، لمواطنينا المصابين في الزلزال على متن سفينة بيرقدار التي حُوّلت إلى مستشفى".

وترسو سفينة بيرقدار التابعة للقوات المسلحة التركية التي حُوّلت إلى "مستشفى عائم" عقب الزلزال حالياً في ميناء قضاء دورتيول بولاية هاطاي لتقديم خدمات طبية للمصابين.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف معظمهم بالجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.