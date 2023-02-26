سياسة
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تركيا.. "مستشفى عائم" يواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابي الزلزال في هاطاي
تواصل سفينة بيرقدار التي حُوّلت إلى "مستشفى عائم" تقديم الخدمات الطبية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وهي ترسو حالياً بميناء قضاء دورتيول بولاية هاطاي لتقديم خدمات طبية للمصابين.
تركيا.. "مستشفى عائم" يواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابي الزلزال في هاطاي
تحولت سفينة "بيرقدار" التابعة للقوات المسلحة التركية إلى "مستشفى عائم" عقب الزلزال / صورة: AA
26 فبراير 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة بيرقدار التي حُوّلت إلى "مستشفى عائم" تواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان السبت: "تواصل فرق وزارة الصحة تقديم خدمات العلاج، بما في ذلك العمليات الجراحية، لمواطنينا المصابين في الزلزال على متن سفينة بيرقدار التي حُوّلت إلى مستشفى".

وترسو سفينة بيرقدار التابعة للقوات المسلحة التركية التي حُوّلت إلى "مستشفى عائم" عقب الزلزال حالياً في ميناء قضاء دورتيول بولاية هاطاي لتقديم خدمات طبية للمصابين.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف معظمهم بالجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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