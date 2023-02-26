أعلنت إسبانيا تسجيل أول إصابة مشتبه بها بفيروس ماربورغ، وهو مرض مُعدٍ مميت حسبما ذكرت السلطات في إقليم بلنسية الإسباني يوم السبت.

وقالت السلطات الصحية في الإقليم إن شخصاً يبلغ 34 عاماً زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية، مضيفة أنه يخضع لفحوصات طبية.

وكان الفيروس تسبب في عزل أكثر من مئتَي شخص في غينيا الاستوائية الأسبوع الماضي.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورغ يمكن أن يصل إلى 88%. ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس مصرح به حتى الآن.

وحتى الآن أودعت غينيا الاستوائية أكثر من 200 شخص في الحجر الصحي وحدت من حركة المواطنين يوم 13 فبراير/شباط في إقليم كي نتيم حيث ظهرت الإصابات لأول مرة بالفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية، وأدى إلى وفاة 9 أشخاص.

وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد.