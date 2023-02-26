سياسة
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قائد الجيش الألماني: الصندوق الخاص لا يكفي لتجهيز القوات المسلحة بالكامل
قال قائد الجيش الألماني اللفتنانت جنرال ألفونس مايس إن الصندوق الألماني الخاص الجديد البالغ 100 مليار يورو (106 مليارات دولار) للجيش الألماني لا يكفي لتجهيز القوات المسلحة في البلاد بشكل كامل.
قائد الجيش الألماني: الصندوق الخاص لا يكفي لتجهيز القوات المسلحة بالكامل
تسبب مايس في ضجة العام الماضي عندما انتقد "سنوات من الإهمال في الاستعداد العملياتي" للجيش الألماني / صورة: AP
26 فبراير 2023

قال قائد الجيش الألماني اللفتنانت جنرال ألفونس مايس إن الصندوق الألماني الخاص الجديد البالغ 100 مليار يورو (106 مليارات دولار) للجيش الألماني في ضوء حرب أوكرانيا لا يكفي لتجهيز القوات المسلحة في البلاد بشكل كامل.

وتابع مايس الذي تسبب في ضجة العام الماضي عندما انتقد ما وصفه بسنوات من الإهمال في الاستعداد العملياتي للجيش الألماني، بأنه جرى إحراز تقدّم عندما يتعلق الأمر بعملية شراء معدات جديدة.

وفي إشارة إلى عمليات التسليم المعتزمة لدبابات القتال الرئيسة الألمانية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا قال مايس: “أرى قدراً كبيراً من الضغط للمضي قدماً بعمليات التجديد بأقصى سرعة ممكنة. لم نسلم بعد دبابات ليوبارد ونفكر بالفعل في كيفية تعويضها بأسرع وقت ممكن، وهذا هو الصواب”.

وشدد مايس على أنه بالإضافة إلى تعويض المعدات التي مُنحت لأوكرانيا كان من المهم “زيادة فعلية نحو التجهيز بمعدات كاملة”. وأضاف قائد الجيش أن “الصندوق الخاص وحده لن يكون كافياً لتحقيق ذلك”.

وكانت الحكومة الألمانية تبنت ما يسمى صندوقاً خاصاً بقيمة 100 مليار يورو العام الماضي لتجهيز الجيش الألماني بشكل أفضل في الأيام التي أعقبت الهجوم الروسي على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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