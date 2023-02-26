أفادت الشرطة الباكستانية ووسائل إعلام محلية الأحد بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 بجروح، إثر تفجير في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ووقع الانفجار في سوق شعبي في مقاطعة برخان النائية جنوب غربي إقليم بلوشستان.

وقالت الشرطة إن التفجير كان ناجماً عن قنبلة مزروعة في دراجة نارية مركونة أمام صالة في السوق.

وأكدت أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا فيما أصيب 20 آخرون بجروح جرى نقلهم إلى مستشفى حكومي، مشيرة إلى أن حالة العديد من الجرحى خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 07:17 ت.غ.

ولطالما استهدف الانفصاليون البلوش وحركة طالبان باكستان، وهي مكونة من عدة جماعات مسلحة في باكستان، قوات الأمن في جميع أنحاء المقاطعة.

وتعتبر منطقة بلوشستان الكبيرة التي تغطي أجزاء من إيران وأفغانستان المجاورة ذات أهمية استراتيجية لاحتياطياتها الغنية من النحاس والزنك والغاز الطبيعي.

ويعد إقليم بلوشستان ممراً رئيسياً للمشروع الضخم "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (PCEC)" الذي يهدف إلى ربط مقاطعة شينغيانغ الاستراتيجية الهامة شمال غربي الصين بميناء غوادر الواقع في بلوشستان عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية والأنابيب لنقل الغاز والنفط والبضائع.