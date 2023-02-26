قضى أربعون مهاجراً بينهم رضيع يبلغ بضعة أشهر في غرق مركب فجر الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية بمنطقة كالابريا على ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

في المقابل أكدت فرق الإغاثة الإيطالية في تغريدة انتشال 28 جثة فيما جرفت التيارات البحرية ثلاث جثث أخرى بعيداً عن المركب الذي كان يقلّ حسب وسائل الإعلام الإيطالية 150 إلى 250 شخصاً.

وأوضحت فرق الإغاثة أنها تمكنت من إنقاذ نحو أربعين شخصاً، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية أن القارب كان يقلّ مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان وأنه تحطم إثر ارتطامه بصخور وسط أمواج عالية.

ووقعت هذه الكارثة بعد أيام من إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.

ويهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يجري نقلهم إلى المواني عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية.

ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر الموت في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم للمهاجرين.

وتشكل إيطاليا منذ سنوات واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوروبا.