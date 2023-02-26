سياسة
1 دقيقة قراءة
الدفاع التركية تؤكد تواصل جهود الجيش والمُسّيرات في مناطق الزلزال
أكد بيان لوزارة الدفاع التركية استمرار جهود الإغاثة التي ينفذها أفراد الجيش لتضميد جراح المنكوبين في مناطق الزلازل.
الدفاع التركية تؤكد تواصل جهود الجيش والمُسّيرات في مناطق الزلزال
مستشفى ميداني للجيش التركي لعلاج المصابين في ولاية قهرمان مرعش / صورة: AA
26 فبراير 2023

أكدت وزارة الدفاع التركية الأحد أن جهود الإغاثة لأفراد الجيش والمسّيرات لا تزال مستمرة في المناطق المنكوبة من الزلازل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن أفراد الجيش التركي يواصلون جهودهم لتضميد جراح المنكوبين من الزلازل.

وأضاف البيان أن جنود الجيش التركي ينفذون دوريات وفاعليات متنوعة في الشوارع لدعم النظام العام، وأن الطائرات المسيرة تساهم أيضاً بتلك الفاعليات.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متعاقبان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف، إضافةً إلى دمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us