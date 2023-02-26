أكدت وزارة الدفاع التركية الأحد أن جهود الإغاثة لأفراد الجيش والمسّيرات لا تزال مستمرة في المناطق المنكوبة من الزلازل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن أفراد الجيش التركي يواصلون جهودهم لتضميد جراح المنكوبين من الزلازل.

وأضاف البيان أن جنود الجيش التركي ينفذون دوريات وفاعليات متنوعة في الشوارع لدعم النظام العام، وأن الطائرات المسيرة تساهم أيضاً بتلك الفاعليات.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متعاقبان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف، إضافةً إلى دمار هائل.