سياسة
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تركيا: مجزرة خوجالي ضد المدنيين الأذربيجانيين جريمة ضد الإنسانية
استذكرت الخارجية التركية ضحايا مجزرة خوجالي التي ارتكبتها قوات أرمينية ضد مدنيين أذربيجانيين بإقليم قرة باغ عام 1992.
تركيا: مجزرة خوجالي ضد المدنيين الأذربيجانيين جريمة ضد الإنسانية
النصب التذكاري لضحايا مجزرة خوجالي في إقليم قره باغ الأذربيجاني/ صورة: TRT Arabi
26 فبراير 2023

استذكرت وزارة الخارجية التركية الأحد ضحايا مجزرة خوجالي التي ارتكبتها قوات أرمينية ضد مدنيين أذربيجانيين، مشددة على أن المجزرة تعد لطخة سوداء سجلها التاريخ وجريمة ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن القوات الأرمينية قتلت 613 أذربيجانياً بريئاً وأصابت مئات بجروح بمدينة خوجالي التابعة لإقليم قره باغ في 26 فبراير/شباط 1992.

ولفتت الخارجية إلى أسر القوات الأرمينية آلاف الأذربيجانيين مع عدم الكشف عن مصير المفقودين في المجزرة.

وأضافت: "لا نزال نشعر بآلام مقتل أشقائنا الأذربيجانيين في خوجالي قبل 31 عاماً، وإننا إذ ندين هذه الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية وسجلها التاريخ كلطخة سوداء، نترحم على أشقائنا الأذربيجانيين قتلى المجزرة، ونقدم تعازينا إلى الشعب الأذربيجاني العزيز".

وفي 26 فبراير/شباط 1992 ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وراح ضحية المجزرة نحو 613 مدنياً، منهم 106 نساء و63 طفلاً، و70 مسناً، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضلاً عن وقوع ألف و275 أسيراً، 150 منهم مصيرهم مجهول حتى اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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