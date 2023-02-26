قُتل إسرائيليان الأحد بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، حسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، نقلاً عن هيئة الإسعاف إن إسرائيليَين في العشرينات من عمرهما لقيا مصرعهما متأثريَن بإصابتهما بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على سيارتهما قرب بلدة حوارة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن منفذي العملية وصلا بسيارتهما إلى مفرق عينابوس بحوارة، وأطلقا النار على سيارة إسرائيلية مارة.

وأضاف الجيش أن قواته تغلق الطرق في المنطقة، وبدأت ملاحقة المنفذين.

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن قوات الأمن الإسرائيلية تطارد منفذ العملية الفلسطيني في حوارة، لافتة إلى إغلاق مفرق الزعترة و"يتسهار" جنوب مدينة نابلس أمام حركة المرور.

وقالت القناة (12) الخاصة إن عملية إطلاق النار وقعت على الطريق "60" الذي يربط جنوب إسرائيل عبر الضفة الغربية بمناطق الوسط وصولاً إلى الشمال.

وأضافت أن إطلاق النار يأتي بالتزامن مع عقد قمة العقبة الأمنية في الأردن.​​​​​​​

وصباح الأحد انطلق اجتماع أمني طارئ في مدينة العقبة دعت إليه الولايات المتحدة والأردن ومصر بهدف وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد عن 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء.

ورداً على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالا بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.