سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد عام على إغلاقها.. الجزائر تعيد فتح سفارتها في كييف
ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري نقلاً عن الخارجية أن الدولة ستعيد فتح سفارتها في كييف بعد إغلاقها بسبب الحرب الروسية. وأغلقت السفارة أبوابها في مارس/آذار العام الماضي بعدما أطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط، هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة.
بعد عام على إغلاقها.. الجزائر تعيد فتح سفارتها في كييف
بعد مرور عام على إغلاقها.. الجزائر تعيد فتح سفارتها في كييف. / صورة: AA
26 فبراير 2023

ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر الأحد نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية أن الدولة ستعيد فتح سفارتها في كييف بعد عام من إغلاقها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الوزارة أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد.

وسيُسيّر القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن قرار إعادة فتح السفارة سيدخل حيّز التنفيذ "في أقرب وقت ممكن".

وأغلقت السفارة أبوابها في مارس/آذار العام الماضي بعدما أطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة.

وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us