ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر الأحد نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية أن الدولة ستعيد فتح سفارتها في كييف بعد عام من إغلاقها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الوزارة أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد.

وسيُسيّر القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن قرار إعادة فتح السفارة سيدخل حيّز التنفيذ "في أقرب وقت ممكن".

وأغلقت السفارة أبوابها في مارس/آذار العام الماضي بعدما أطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة.

وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".