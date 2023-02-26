سياسة
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وزير خارجية السعودية يزور كييف ويحضر توقيع اتفاقية بـ400 مليون دولار
استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وحضر الوزير السعودي ومدير مكتب الرئيس الأوكراني "مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا، وذلك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي".
وزير خارجية السعودية يزور كييف ويحضر توقيع اتفاقية بـ400 مليون دولار
السعودية وأوكرانيا يوقعان على مذكرة تفاهم بقيمة 400 مليون دولار في كييف. / صورة: KSAMOFA@
26 فبراير 2023

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في العاصمة كييف، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت الخارجية السعودية في تغريدة عبر "تويتر"، إن الرئيس الأوكراني استقبل بمقر الرئاسة في كييف الوزير بن فرحان والوفد المرافق له.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السعودية، حضر الوزير السعودي ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك الأحد مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا، وذلك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.

ووقّع على الاتفاقية المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، ونائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا أوليكساندر كوبراكو.

وذكرت الوكالة السعودية أن مذكرة التفاهم تتضمن "تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار منحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا".

وتأتي الخطوات السعودية في ظل حرب بأوكرانيا بدأت بعملية عسكرية أطلقتها روسيا في 24 فبراير/شباط 2022، لا تزال متواصلة وسط مساعٍ دولية للتوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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