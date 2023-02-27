عبر جهود رسمية وحملات شعبية تواصل دول العالم جهودها لإغاثة منكوبي الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا وأدت إلى مقتل 44374 شخصاً في تركيا وحدها حسب آخر إحصائية لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

وفي هذا الإطار تواصل جمعية جيل التنمية المستدامة اللبنانية تقديم مساعدات إنسانية في مراكز الإيواء وتعتزم مواصلة جهودها حتى انتهاء حالة الطوارئ في الولايات المنكوبة.

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادّة التي يعيشها اللبنانيون منذ عام 2019، فإن كثيراً منهم تضامنوا مع الضحايا وأرسلوا مساعدات عينية ومادية، كما اتجهت فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا.

وعبر حملة تبرعات من فاعلي الخير في لبنان نظمتها الجمعية (أهلية) على مواقع التواصل الاجتماعي، جُمعت تبرعات عينية ومالية تقدمها لمتضرري الزلزال الذي أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً واسعاً.

وبجانب حالة التضامن بين اللبنانيين التي عكستها منصات التواصل الاجتماعي، انطلقت حملات شعبية عديدة لجمع تبرعات مالية ومساعدات عينية للمتضررين من الزلزال، وسط تذكير بدعم تركيا للبنان في مواقف عديدة، منها انفجار مرفأ بيروت 2020.

وعلى المستوى الرسمي اللبناني قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية خلال مؤتمر صحفي بأنقرة في 23 فبراير إنه "من اليوم الأول (للزلزال) جرى بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكليف الجيش اللبناني والصليب الأحمر وفوج إطفاء بيروت تشكيل 5 بعثات من لبنان للذهاب إلى تركيا".

بيرو

كما أرسلت جمهورية بيرو مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلازل. وأشرفت السفارة التركية لدى ليما على شحن المساعدات إلى المناطق المنكوبة بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وأوضحت السفارة التركية في بيان الأحد أن شعب بيرو أظهر تضامناً كبيراً مع ضحايا الزلزال رغم المسافة الجغرافية البعيدة بين البلدين، مشيرة إلى أن المساعدات التي جُمعت تقدر بـ9.5 طن، وأنها تتضمن مدافئ وألبسة وبطانيات ومواد معيشية أخرى.

باكستان

وصلت 21 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية باكستانية إلى ولاية ملاطية التركية الأحد لتوزيعها على المتضررين.

30 مستشفى ميدانياً

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنها استلمت المساعدات الإنسانية التي أرسلتها باكستان "الصديقة والشقيقة" إلى المنطقة المنكوبة، معربة عن شكرها للشعب الباكستاني حيال دعمه.

والاثنين قالت وزارة الخارجية التركية إن 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانياً في مناطق الزلازل.

وذكرت الوزارة أن الدول (لم تورد أسماءها) قدمت أيضاً 3 آلاف و476 طناً من مواد للتعقيم، و5 آلاف و981 طناً من المواد الغذائية.

والأحد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفاً و374.

ولفت رئيس أفاد يونس سيزر خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع بولاية قهرمان مرعش فجر 6 فبراير/شباط الجاري.

وقال إن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وإن العمليات تركز حالياً على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وآدي يامان وعثمانية وهاطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.