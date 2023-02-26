سياسة
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للمرة الأولى منذ عقد.. وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا وسوريا
يتوجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين إلى سوريا وتركيا، للمرة الأولى منذ عقد، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان الأحد.
للمرة الأولى منذ عقد.. وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا وسوريا
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا وسوريا / صورة: AFP
26 فبراير 2023

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الوزير سامح شكري سيتوجه إلى دمشق الاثنين في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

وأضاف البيان أن شكري سيزور تركيا وسوريا اللتيْن تضررتا بشدة من زلزال مميت يوم السادس من فبراير/شباط الجاري لنقل "رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقَين".

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس النظام السوري بشار الأسد الأسد هاتفياً لأول مرة في السابع من فبراير/شباط الجاري.

والتقى شكري نظيره السوري فيصل المقداد عام 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأرسلت القاهرة عدة شحنات من المساعدات إلى سوريا في أعقاب الزلزال خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع السيسي وتصافحا خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، في إطار إعادة العلاقات بين البلدين.

والأحد استقبل الأسد وفد رؤساء البرلمانات العربية بينهم رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي الذي وصفه الإعلام المصري الرسمي بأنه "أرفع مسؤول مصري" يزور دمشق منذ أكثر من عقد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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