سياسة
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شهيد وعشرات الإصابات وحرق منازل وممتلكات فلسطينية على يد المستوطنين بالضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد استشهاد مواطن وإصابة العشرات بجروح وحالات الاختناق، في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، فيما حذرت حركةُ حماس إسرائيل من تداعيات إطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية.
شهيد وعشرات الإصابات وحرق منازل وممتلكات فلسطينية على يد المستوطنين بالضفة
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في بيان، إن "98 فلسطينياً أصيبوا في بلدة حوارة، بينهم شخص تعرض للطعن بسكاكين / صورة: مواقع تواصل
26 فبراير 2023

استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون بجروح الأحد وتعرض عدد من المنازل والسيارات للاحتراق، جرّاء اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على بلدة حوارة وزعترة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد استشهاد مواطن وإصابة العشرات بجروح وحالات الاختناق، في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ بـ"استشهاد سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة" المحاذية لبلدة حوارة جن وبي نابلس.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن "إصابة خطيرة بحجر في الرأس أدت إلى كسر في الجمجمة، وصلت إلى مركز طوارئ حوارة الحكومي جراء اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وأضافت الوزارة، أن "20 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع والدخان الناتج عن أعمال الحرق، وإصابة طفيفة بقضيب معدني في الوجه، وصلت إلى المركز الطبي وحالتهم مستقرة".

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، إن "98 فلسطينياً أصيبوا في بلدة حوارة، بينهم شخص تعرض للطعن بسكاكين، وآخر بجروح بسبب ضربه بقطعة حديد".

وأضافت الجمعية، أن "95 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، كما أعاق الجيش الإسرائيلي عمل الطواقم الطبية، وجرى الاعتداء على 3 مركبات إسعاف".

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين وبحماية من الجيش الإسرائيلي اقتحموا بلدة حوارة من ناحية دوار سلمان الفارس القريب من مستوطنة "يتسهار"، ومن ناحية حاجز زعترة العسكري.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا عدداً من المنازل والسيارات والممتلكات، على أطراف البلدة.

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان صحفي، إن اعتداءات المستوطنين في حوارة طالت الفلسطينيين ومنازلهم، وعدداً من المركبات.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في عدد من المنازل، وفي معرض للسيارات.

في السياق نفسه، حذرت حركةُ حماس، إسرائيل من مغبّة وتداعيات إطلاق يد المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعت الحركة، في بيان لها، الفلسطينيين في الضفة إلى "هبّة تضامنية عاجلة وتشكيل حالة إسناد ودعم، تحمي بيوت المواطنين وممتلكاتهم وتتصدّى للمستوطنين".

وفي وقت سابق الأحد قُتل إسرائيليان، بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد على 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء.

ورداً على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالاً بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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