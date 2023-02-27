سياسة
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"حتى بأحلك الظروف".. الدفاع التركية تؤكد مواصلة مكافحة الإرهاب
أكدت وزارة الدفاع التركية مواصلة جنودها مكافحة الإرهاب "حتى في أحلك الظروف" ونشرت عبر حسابها على تويتر مشاهد للجنود الأتراك في أثناء أداء واجبهم بظروف مناخية قاسية.
"حتى بأحلك الظروف".. الدفاع التركية تؤكد مواصلة مكافحة الإرهاب
الدفاع التركية تؤكد مواصلة مكافحة الإرهاب / صورة: وزارة الدفاع التركية
27 فبراير 2023

أكدت وزارة الدفاع التركية مواصلة جنودها مكافحة الإرهاب "حتى في أحلك الظروف".

وعبر حسابها على تويتر نشرت الدفاع التركية مشاهد للجنود الأتراك وهم يؤدون واجبهم في درجات حرارة متدنية.

وعلقت الدفاع التركية الفيديو: "في أحلك الظروف وفي أقسى التضاريس تتواصل مكافحة الإرهاب بكل عزم وإصرار".

والسبت قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن القوات المسلحة تواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم، بينما تعمل بتفانٍ من أجل تضميد الجراح إثر كارثة الزلزال.

وأكد أقار في تصريحات من ولاية هاطاي جنوبي البلاد أن الجيش التركي سارع لأداء ما يترتب عليه في مواجهة آثار الزلزال منذ اللحظة الأولى، مثلما يفعل فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

وتخوض تركيا حرباً شاملة ضد التنظيمات الإرهابية على طول الحدود الجنوبية لها مع سوريا والعراق حيث ينشط تنظيم PKK وذراعه السوري YPG، ما دفعها إلى إطلاق عدة عمليات في شمالي البلدين لتطهير المنطقة من الإرهابيين الذين يستهدفون المدنيين وتركيا من خلالها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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