سياسة
2 دقيقة قراءة
في آخر عملية تخفيض.. تويتر تستغني عن 10% من قوتها العاملة
سرحت شركة تويتر ما لا يقل عن 200 موظف من قوتها العاملة في إطار خطتها التي أطلقتها منذ أشهر لتخفيض العمالة.
في آخر عملية تخفيض.. تويتر تستغني عن 10% من قوتها العاملة
 تويتر تستغني عن 10% من قوتها العاملة / صورة: AFP
27 فبراير 2023

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر يوم الأحد أن شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرَّحت ما لا يقل عن 200 موظف أو نحو 10% من قوتها العاملة، في أحدث جولة لتخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

ونقل تقرير نيويورك تايمز عن أشخاص مطَّلعين على الأمر قولهم إن تخفيض الوظائف شمل مديري إنتاج وخبراء في مجال البيانات بالإضافة إلى عديد من المهندسين الذين يعملون لتطوير ودعم تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، وهو ما يساعد في الحفاظ على مميزات تويتر المتنوعة على الإنترنت.

وكان ماسك قال الشهر الماضي إن عدد موظفي الشركة يبلغ نحو 2300.

وسرحت تويتر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني نحو 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وقال ماسك في نوفمبر/تشرين الثاني إن الخدمة تعاني "انخفاضاً كبيراً في الإيرادات" مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us