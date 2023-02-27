قالت وزارة الخارجية التركية الاثنين إن 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانياً في مناطق الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير الجاري.

وأشارت الوزارة في تغريدة على تويتر إلى جلب 130 ألفاً و785 خيمة و1168 وحدة سكنية و1676 وحدة تعقيم متنقلة من خارج البلاد للمتضررين من الزلزال حتى صباح الاثنين.

وأضافت أن من بين المساعدات المقدمة مليوناً و602 ألف و270 بطانية، و226 ألفاً و451 كيس نوم، و83 ألفاً و844 فرشة، و29 ألفاً و266 مولد كهرباء، و6 آلاف و312 طن ألبسة.

كما ذكرت الوزارة أن دولاً (لم تورد أسماءها) قدمت أيضاً 3 آلاف و476 طناً من مواد للتعقيم، و5 آلاف و981 طناً من المواد الغذائية.

وفي سياق متصل أرسلت جمهورية بيرو مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا في السادس من فبراير الجاري.

وحسب مراسل الأناضول أشرفت السفارة التركية لدى ليما على شحن المساعدات بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى المناطق المنكوبة.

وأوضحت السفارة التركية في بيان الأحد أن شعب بيرو أظهر تضامناً كبيراً مع ضحايا الزلزال رغم المسافة الجغرافية البعيدة بين البلدين.

وأضافت أن المساعدات التي جُمعت تقدر بـ9.5 طن وأنها تتضمن مدافئ وألبسة وبطانيات ومواد معيشية أخرى.

وفي 6 فبراير/شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.