سياسة
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تركيا: 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانياً بمناطق الزلازل وبيرو ترسل مساعدات
أرسلت بيرو عبر السفارة التركية لديها مساعدات إلى منكوبي الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط. فيما كشفت الخارجية التركية إن 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانياً في المناطق المنكوبة.
تركيا: 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانياً بمناطق الزلازل وبيرو ترسل مساعدات
في 6 فبراير ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة / صورة: AA
27 فبراير 2023

قالت وزارة الخارجية التركية الاثنين إن 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانياً في مناطق الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير الجاري.

وأشارت الوزارة في تغريدة على تويتر إلى جلب 130 ألفاً و785 خيمة و1168 وحدة سكنية و1676 وحدة تعقيم متنقلة من خارج البلاد للمتضررين من الزلزال حتى صباح الاثنين.

وأضافت أن من بين المساعدات المقدمة مليوناً و602 ألف و270 بطانية، و226 ألفاً و451 كيس نوم، و83 ألفاً و844 فرشة، و29 ألفاً و266 مولد كهرباء، و6 آلاف و312 طن ألبسة.

كما ذكرت الوزارة أن دولاً (لم تورد أسماءها) قدمت أيضاً 3 آلاف و476 طناً من مواد للتعقيم، و5 آلاف و981 طناً من المواد الغذائية.

وفي سياق متصل أرسلت جمهورية بيرو مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا في السادس من فبراير الجاري.

وحسب مراسل الأناضول أشرفت السفارة التركية لدى ليما على شحن المساعدات بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى المناطق المنكوبة.

وأوضحت السفارة التركية في بيان الأحد أن شعب بيرو أظهر تضامناً كبيراً مع ضحايا الزلزال رغم المسافة الجغرافية البعيدة بين البلدين.

وأضافت أن المساعدات التي جُمعت تقدر بـ9.5 طن وأنها تتضمن مدافئ وألبسة وبطانيات ومواد معيشية أخرى.

وفي 6 فبراير/شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:AA
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