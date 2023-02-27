نفذ الموظفون العموميون في ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية "إضراباً تحذيرياً لمدة 24 ساعة" الليلة الماضية، ما تسبب بإلغاء أكثر من 325 رحلة جوية في المطارين الرئيسيين بالولاية.

وأفاد بيان صادر عن نقابة قطاع الخدمات المتحدة (Ver.di) الاثنين بأن الإضراب شمل عديداً من مجالات الحياة العامة مثل المطارات والمستشفيات ومراكز جمع القمامة ووسائل النقل الخفيفة عبر السكك الحديدية.

وأشار البيان إلى أن من المقرر تنظيم احتجاجات خلال النهار إلى جانب الإضراب.

وذكر بيان صادر عن مطارَي كولن بون ودوسلدورف أنه جرى إلغاء أكثر من 325 رحلة جوية في المطارين بسبب الإضراب.

ولفت إلى أن الرحلات الملغاة 205 منها في مطار دوسلدورف وأكثر من 120 رحلة في مطار كولن بون.

يذكر أن أرباب الأعمال عرضوا زيادة نسبتها 5% على أجور الموظفين في الحكومات الفيدرالية والمحلية إلى جانب دفعة إضافية لمرة واحدة قيمتها 2500 يورو، لكن النقابات رفضت العرض باعتباره غير كافٍ.

وتطالب النقابات بزيادة 10.5% في الأجور أو زيادة إضافية لا تقل عن 500 يورو شهرياً.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن الأجور حتى 27 مارس/آذار القادم.