ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ولاية ملاطية جنوبي تركيا، تسبب بمصرع شخص وإصابة 69 آخرين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 12:04 (09:04 تغ).​​​​​​​

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.96 كيلومتر تحت سطح الأرض، ومركزه بمنطقة يشيل يورت.

ولفتت إلى أن الزلزال أدى إلى مصرع شخص وإصابة 69 آخرين في ولاية ملاطية التركية.

ودعت "أفاد" المواطنين في ملاطية إلى عدم الاقتراب من المباني المتضررة.

وأعلنت انهيار عدد من الأبنية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة توجهت إلى المنطقة.

من جهته، أعلن وزير التعليم الوطني محمود أوزير انهيار 22 مبنى في زلزال ملاطية وإنقاذ 5 آخرين من تحت الأنقاض حتى الآن.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً بالبلدين.