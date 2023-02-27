أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توقيع مراسيم بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات عاشرة ضد موسكو الجمعة.

وقال زيلينسكي في خطاب بوقت متأخر مساء الأحد: "وقعت 3 مراسيم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والدفاع الوطني، ضد أولئك الروس المتورطين في اختطاف الأطفال الأوكرانيين".

وأضاف: "وضد ممثلي قطاع الرياضة الروسي الذين يحاولون وضع الرياضة في خدمة العدوان، وضد أولئك الذين يساعدون في الحفاظ على هياكل المرتزقة في روسيا للحرب ضد أوكرانيا وجميع الأحرار".

وورد في المراسيم التي أصدرتها الرئاسة الأوكرانية في بيان أن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع أوليكسي دانيلوف، سيكون مسؤولاً عن الإشراف على القرار وتنفيذه، فيما سيضمن مجلس الوزراء مع جهاز الأمن والمصرف الوطني "مراقبة وتنفيذ فعالية" العقوبات.

وذكر البيان أيضاً أن وزارة الخارجية الأوكرانية سيجري تكليفها بإبلاغ السلطات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى بشأن تطبيق العقوبات وإثارة مسألة إدخال تدابير تقييدية مماثلة.

واختتم زيلينسكي خطابه بالقول إن الضغط الأوكراني على روسيا سيستمر وكذلك تلك الضغوط التي يمارسها العالم.

في سياق منفصل، وقع زيلينسكي مرسوماً في وقت سابق الأحد يقضي بإعفاء قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة إدوارد موسكاليف من منصبه، دون ذكر السبب.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على فرض حزمة العقوبات العاشرة التي أعدتها مفوضية الاتحاد الأسبوع الماضي ضد روسيا.

وتتضمن الحزمة حظراً على التصدير بأكثر من 11 مليار يورو لحرمان الاقتصاد الروسي من التكنولوجيا والمنتجات الصناعية المهمة.

وتشمل الحزمة عقوبات على الأجهزة الإلكترونية والمركبات الخاصة وقطع غيار الماكينات والمحركات وقطع غيار الشاحنات والمحركات النفاثة، وتستهدف أيضاً منتجات مثل الرافعات.

وكذلك جرى فرض حظر تصدير على المنتجات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية.