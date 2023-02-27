توقف أكثر من نصف القطارات المخطط تسييرها في البرتغال اليوم الاثنين عن العمل إثر بدء العمال إضراباً لمدة 4 أيام.

وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية (لوسا) أن رحلات 143 قطاراً على الأقل من إجمالي 249 جرى إلغاؤها.

ويؤثر الإضراب الذي ينظمه عمال شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة "Comboios de Portugal" على الركاب المسافرين لمسافات طويلة على المستوى الإقليمي وفي المراكز الحضرية مثل لشبونة وبورتو.

وسبق أن حذرت الشركة الأسبوع الماضي من "اضطرابات شديدة" في خدمة القطارات في الفترة من الاثنين حتى الخميس.

وقالت النقابات العمالية إن المحادثات بشأن الأجور وظروف العمل توقفت.

ومن المرتقب أيضاً أن يبدأ عمال شركة "Infraestruturas de Portugal" المملوكة للدولة والتي تدير البنى التحتية للسكك الحديدية والطرق، إضراباً عن العمل غداً الثلاثاء.

وشهد عام 2023 حتى يومنا هذا عدداً من الإضرابات والاحتجاجات في جميع أنحاء البرتغال، إذ طالب العمال بزيادات في الأجور لمواجهة التضخم.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع لشبونة للاحتجاج على تآكل القوة الشرائية.

جاء ذلك تقريباً بعد أسبوع من احتشاد أكثر من 100 ألف محتجٍّ خلف المعلمين للمطالبة بظروف عمل أفضل.