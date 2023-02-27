سياسة
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جاوش أوغلو يستقبل نظيره المصري بأضنة
استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نظيره المصري سامح شكري بمطار أضنة، حيث حطت طائرة الأخير، في إطار زيارته كلّاً من سوريا وتركيا لتوصيل رسالة دعم مصرية للشعبين بعد كارثة الزلازل الأخيرة.
جاوش أوغلو يستقبل نظيره المصري بأضنة
جاوش أوغلو وسامح شكري / Others
27 فبراير 2023

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين نظيره المصري سامح شكري بولاية أضنة المتضررة من زلزال في 6 فبراير/شباط.

واستقبل جاوش أوغلو نظيره المصري في مطار الولاية حيث عقد الوزيران اجتماعاً مغلقاً.

وعقب اللقاء شارك الوزيران في حفل استقبال السفينة المصرية التي تقل مساعدات إنسانية في ميناء ولاية مرسين.

يذكر أن مصر أرسلت منذ اليوم الأول للزلزال حتى الآن أكثر من 1200 طن من المساعدات الإنسانية.

وصباح الاثنين رست سفينة تجارية مصرية تحمل اسم "الحرية" في ميناء ولاية مرسين، محملة بـ525 طناً من المساعدات الإنسانية.

وتتضمن المساعدات خياماً وبطانيات وأسرّة ومراحيض متنقلة ومنظفات.

وفي 6 فبراير وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:AA
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