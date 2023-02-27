التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين نظيره المصري سامح شكري بولاية أضنة المتضررة من زلزال في 6 فبراير/شباط.

واستقبل جاوش أوغلو نظيره المصري في مطار الولاية حيث عقد الوزيران اجتماعاً مغلقاً.

وعقب اللقاء شارك الوزيران في حفل استقبال السفينة المصرية التي تقل مساعدات إنسانية في ميناء ولاية مرسين.

يذكر أن مصر أرسلت منذ اليوم الأول للزلزال حتى الآن أكثر من 1200 طن من المساعدات الإنسانية.

وصباح الاثنين رست سفينة تجارية مصرية تحمل اسم "الحرية" في ميناء ولاية مرسين، محملة بـ525 طناً من المساعدات الإنسانية.

وتتضمن المساعدات خياماً وبطانيات وأسرّة ومراحيض متنقلة ومنظفات.

وفي 6 فبراير وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.