أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" يونس سيزر، إنقاذ 32 شخصاً من العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية الاثنين.

وأضاف سيزر في مؤتمر صحفي الاثنين من مقر "أفاد" بالعاصمة أنقرة، أن 29 مبنىً انهارت جراء الزلزال الأخير في ملاطية، لافتاً إلى مشاركة 657 عنصراً في أعمال البحث والإنقاذ.

وأوضح أنه أُنقِذَ 32 شخصاً من تحت الأنقاض.

وأفاد بأن الزلزال الأخير أسفر عن وفاة شخص وإصابة 110 آخرين، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في مبنيين.

وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة على تويتر بأن المصابين يخضعون للعلاج، مبيناً أن 6 منهم في غرف العمليات و3 في العناية المركزة.

وأعرب الوزير التركي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وقدّم تعازيه لذوي الضحايا من سكان ملاطية.

ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في ملاطية عند الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي (09:04 ت.غ)، مركزه بمنطقة يشيل يورت.

وقال سيزر في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أورهان تتار، المدير العامّ لقسم الزلازل والحدّ من المخاطر في "أفاد"، إن عمليات البحث والإنقاذ تتركز حالياً في أنقاض 5 مبانٍ.

وأشار أن المنطقة تشهد هزة ارتدادية كل 3 دقائق، وذلك منذ وقوع زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط.

بدوره أفاد تتار بأن المنطقة تشهد نشاطاً زلزالياً غير اعتيادي، مشيراً إلى وقوع 4 زلازل مستقلة بقوة 7.7 و7.6 و6.4 و5.3، إلى جانب 45 هزة ارتدادية بلغت قوتها ما بين 5 و6 درجات.

ولفت إلى أن زلزال ملاطية قُيّم من ضمن الهزات الارتدادية الكبيرة، وأوضح أن المنطقة شهدت حتى ظهر الاثنين 10 آلاف و282 هزة ارتدادية.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.