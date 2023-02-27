أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلوغ عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد اكتمال المسوحات الأرضية في منطقة الزلازل إلى 309 آلاف منزل.

جاء ذلك في تصريح صحفي الاثنين، عقب زيارة تفقدية لولاية أدي يامان شرقي البلاد.

وأكّد أن الحكومة التركية تدرك كل شيء بخصوص آثار الزلزال وأنها تواصل العمل المكثف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف: "عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد اكتمال المسوحات الأرضية في منطقة الزلزال بلغ 309 آلاف منزل".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف، معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهاطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.