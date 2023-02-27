أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" يونس سيزر، إنقاذ 32 شخصاً من العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية الاثنين.

وأضاف سيزر في مؤتمر صحفي الاثنين من مقر "أفاد" بالعاصمة أنقرة، أن 29 مبنىً انهارت جراء الزلزال الأخير في ملاطية، لافتاً إلى مشاركة 657 عنصراً في أعمال البحث والإنقاذ.

وأوضح أنه أُنقِذَ 32 شخصاً من تحت الأنقاض.

وأفاد بأن الزلزال الأخير أسفر عن وفاة شخص وإصابة 110 آخرين، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في مبنيين.

ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في ملاطية عند الساعة 12:04 (09:04 ت.غ) اليوم الاثنين، مركزه منطقة يشيل يورت.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.