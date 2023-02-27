سياسة
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لازدياد الطلب عليها.. بورصة موسكو تعلن التداول الآجل لليرة التركية من مارس
أعلنت بورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX) أنها ستبدأ تداول العقود الآجلة لثنائي العملات الليرة التركية-الروبل الروسي اعتباراً من أول مارس/آذار المقبل. وأضافت أن الطلب على الليرة التركية في بورصة موسكو زاد 17 ضعفاً عام 2022 مقارنة بعام 2021.
لازدياد الطلب عليها.. بورصة موسكو تعلن التداول الآجل لليرة التركية من مارس
لازدياد الطلب عليها.. بورصة موسكو تعلن التداول الآجل لليرة التركية من مارس. / صورة: AA
27 فبراير 2023

أعلنت بورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX) أنها ستبدأ تداول العقود الآجلة لثنائي العملات الليرة التركية-الروبل الروسي اعتباراً من أول مارس/آذار المقبل.

وأوضحت البورصة في بيان الاثنين، أن الطلب على الليرة التركية ودولار هونغ كونغ يشهد زيادة ملحوظة في البورصة.

وأضافت أنه لهذا السبب فإن بورصة موسكو للأوراق المالية ستبدأ تداول العقود الآجلة لثنائي العملات الليرة التركية-الروبل الروسي ودولار هونغ كونغ-الروبل الروسي اعتباراً من 1 مارس/آذار المقبل.

وذكرت أن الإجراء الجديد سيزيد أهمية التعاملات بهذه الأزواج لدى مستثمري الشركات والأفراد الاعتباريين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو يوري دينيسوف، إن الطلب على عملات دول صديقة يتزايد بسرعة في البلاد.​​​​​​​

وأضاف أن الطلب على الليرة التركية في بورصة موسكو -أكبر بورصة في روسيا- زاد 17 ضعفاً عام 2022 مقارنة بعام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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