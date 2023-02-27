سياسة
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بمشاركة تركيا.. انطلاق مناورات الناتو البحرية في إيطاليا
بمشاركة 9 دول بينها تركيا، انطلقت في جزيرة صقلية الإيطالية، مناورات "Dynamic Manta-2023" البحرية لحلف شمال الأطلسي. وأكّد الحلف أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة في ما يخصّ الحروب البحرية، وتقديم دورات في ظروف الحرب القاسية.
بمشاركة تركيا.. انطلاق مناورات الناتو البحرية في إيطاليا
يشارك في المناورات إلى جانب تركيا كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأمريكا / صورة: وسائل التواصل
27 فبراير 2023

انطلقت في جزيرة صقلية الإيطالية الاثنين، مناورات بحرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمشاركة 9 دول بينها تركيا.

وتجري مناورات "Dynamic Manta-2023" في المياه الإقليمية والدولية للجزيرة، وتستمر حتى 10 مارس/آذار المقبل، حسب بيان صادر عن قيادة القوات البحرية في الحلف.

ويشارك في المناورات إلى جانب تركيا، كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأكّد البيان أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة في ما يخصّ الحروب البحرية، وتقديم دورات في ظروف الحرب القاسية.

وتشارك تركيا في المناورات بفرقاطة وغواصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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