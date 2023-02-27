انطلقت في جزيرة صقلية الإيطالية الاثنين، مناورات بحرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمشاركة 9 دول بينها تركيا.

وتجري مناورات "Dynamic Manta-2023" في المياه الإقليمية والدولية للجزيرة، وتستمر حتى 10 مارس/آذار المقبل، حسب بيان صادر عن قيادة القوات البحرية في الحلف.

ويشارك في المناورات إلى جانب تركيا، كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأكّد البيان أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة في ما يخصّ الحروب البحرية، وتقديم دورات في ظروف الحرب القاسية.

وتشارك تركيا في المناورات بفرقاطة وغواصة.