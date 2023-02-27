سياسة
3 دقيقة قراءة
مقتل إسرائيلي أصيب في إطلاق نار قرب أريحا بالضفة
أعلن مستشفى "هداسا" بالقدس وفاة إسرائيلي أصيب في وقت سابق الاثنين في عملية إطلاق نار قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.
مقتل إسرائيلي أصيب في إطلاق نار قرب أريحا بالضفة
مستشفى "هداسا" بالقدس يعلن وفاة الإسرائيلي الذي أصيب في عملية إطلاق نار قرب أريحا / صورة: AA
27 فبراير 2023

أعلن مستشفى "هداسا" بالقدس، وفاة إسرائيلي (27 عاماً) متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق الاثنين قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المستشفى في بيان: "أُجليَ الجريح مع استمرار عمليات الإنعاش القلبي في المستشفى، ولكن للأسف كان على الطاقم الطبي إعلان وفاته"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين وصلوا بسيارتهم إلى مفرق بيت عربة (قرب أريحا في طريق البحر الميت)، وفتحوا النار تجاه سيارة إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة إسرائيلي (أُعلنت وفاته لاحقاً).

وأضاف في بيان على تويتر أن المسلحين واصلوا طريقهم وفتحوا النار على سيارة إسرائيلية أخرى، دون وقوع إصابات.

وأكّد الجيش أن المسلحين فرّوا هاربين، فيما تُجري قواته عمليات تمشيط في المنطقة وتنصب الحواجز ونقاط التفتيش.

في السياق نفسه قالت القناة 12 الخاصة، إن المسلحين الفلسطينيين حاولوا تنفيذ 3 عمليات إطلاق نار في المنطقة ذاتها، على الطريق 90 شمال البحر الميت.

وأوضحت أنهم أطلقوا النار بداية على سيارة وتمكنوا من إصابة إسرائيلي بداخلها بجروح خطيرة (الذي أعلنت وفاته)، واستمروا في طريقهم وأطلقوا النار على سيارة أخرى وتمكنوا من إصابتها دون أن يلحق أذى بركابها.

وأطلق المسلحون النار على سيارة إسرائيلية ثالثة دون وقوع إصابات، قبل أن يترجلوا من سيارتهم ويضرموا فيها النيران ويفروا هاربين سيراً على الأقدام، حسب المصدر ذاته.

من جانبها قالت هيئة البثّ الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي طوّق مدينة أريحا في محاولة للقبض على المسلحين الذين يُعتقد أنهم فرّوا إليها.

على الصعيد ذاته نقل مراسل الأناضول في الضفة الغربية عن شهود عيان، أن السلطات الإسرائيلية أغلقت مداخل مدينة أريحا كافة شرقي الضفة عقب العملية.

وقالت مصادر في شرطة المعابر الحدودية الفلسطينية للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن أمام المسافرين.

ولم يُعرف بعدُ ما إذا كان سبب الإغلاق تنفيذ العملية، كما لم يصدر بعدُ أي تعقيب إسرائيلي حول إغلاق المعبر حتى الساعة 18:30 ت.غ.

والأحد شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات غير مسبوقة من مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية، بعد مقتل مستوطنَين اثنين في إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية اعتقال المستوطنين المسؤولين عن الهجمات في البلدات الفلسطينية، أو ملاحقتهم.

ومنذ بداية العام الجاري استُشهد 66 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية الأربعاء.

وردّاً على هذه الاعتداءات، ينفّذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالاً بحياة 12 إسرائيلياً منذ بداية 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us