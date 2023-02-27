سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يعلن إحراز "تقدُّم" خلال اجتماع تطبيع بين صربيا وكوسوفو
أعلن المسؤول في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "تقدماً" على طريق تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا أُحرزَ خلال اجتماع في بروكسل، بين الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو. وأضاف أن "من المهمّ التوافق (لكن) الأهمّ تطبيق ما توافقنا عليه".
الاتحاد الأوروبي يعلن إحراز "تقدُّم" خلال اجتماع تطبيع بين صربيا وكوسوفو
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على طاولة اجتماع لمناقشة خطة اقترحها الاتحاد الأوروبي. / صورة: Reuters
27 فبراير 2023

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "تقدماً" على طريق تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا أُحرزَ الاثنين، خلال اجتماع في بروكسل بين الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو، لكن لا بد من عقد اجتماع آخر في مارس/آذار.

وقال بوريل إثر اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي لمناقشة الخطة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، إن "تقدماً أُحرزَ اليوم، ولكن يبقى عمل ينبغي للتأكد من تطبيق ما توافقنا عليه".

وأوضح أن الجانبين وافقا على مبدأ تطبيق خطة السلام التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، لكن "لا يزال ضرورياً إجراء مفاوضات جديدة حول تفاصيل هذا التطبيق".

وأضاف بوريل: "من المهمّ التوافق، (لكن) الأهمّ تطبيق ما توافقنا عليه، وهذا ما ينبغي إنجازه".

وأوضح أن اجتماعاً جديداً "رفيع المستوى" سيُعقَد "خلال شهر مارس/آذار وسيتوجّه موفد الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت إلى بلغراد وبريشتينا"، لافتاً إلى أن الجانبين "تَعهَّدا بعدم السماح باتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تقوِّض العملية".

وكتب الرئيس الصربي على حسابه على إنستغرام: "كان اللقاء صعباً كما كان متوقَّعاً. لا استسلام"، مرفقاً بتعليقه صورة للاجتماع مع رئيس وزراء كوسوفو وبوريل.

وتأتي المحادثات في أعقاب جهود دبلوماسية مكثَّفة هدفت إلى إحياء الآمال في حلّ التوترات بين بلغراد وبريشتينا، التي ما زالت مستمرة بعد نحو 25 عاماً من حرب دامية بين متمردين انفصاليين ألبان والقوات الصربية، انتهت بحملة عسكرية قادها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولا تزال صربيا ترفض الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو عنها الذي أعلنته الغالبية الألبانية في 2008. وبدعم من روسيا والصين، تمنع جارتَها بريشتينا من أن تصبح عضواً في مجموعة من المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us